Суд Новосибирска признал экс-губернатора виновным в превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий при продаже земли в центре города, передает «Интерфакс».

«Суд посчитал вину Юрченко установленной, он совершил умышленное преступление», — сказала судья. В настоящий момент продолжается оглашение приговора.

Суд установил, что экс-губернатор причинил вред компании «ГазТрансКом», 100% акций которой находятся в собственности Новосибирской области. При этом, как установил суд, «использовал авторитет занимаемой должности». Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы. При этом обвинение снизило сумму причиненного «ГазТрансКому» ущерба с 17,7 млн руб, которые вменялись бывшему главе региона, до 14 млн руб.

В свою очередь, адвокат Юрченко в суде просил оправдать подзащитного «в связи с отсутствием состава преступления». Он также подчеркнул, что отмена аукциона, в которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету региона.

В отношении Юрченко было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение полномочий). По информации следствия, в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, он отменил назначенный ОАО «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в центре Новосибирска, а также земельного участка по начальной цене в 40,4 млн руб. После этого Юрченк распорядился посредством адресного договора купли-продажи передать деньги компании «Тактика», установив максимальную цену в пределах не более 20 млн руб.

Юрченко свою вину не признал. По его словам, освоение земельного участка происходило с 2005 года без какого-либо его участия и это подтверждается заключенными в этот период договорами.