Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости

Судебная коллегия Верховного суда по административным делам постановила, что Росреестр имеет право засекречивать данные о владельцах недвижимости, сообщает газета «Ведомости».

Такое решение коллегия вынесла после того, как рассмотрела кассационную жалобу главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на отказ Таганского суда Москвы признать действия Росреестра незаконными. ФБК обвинил Росреестр в сокрытии данных в связи с исчезновением из базы имен сыновей генерального прокурора Юрия Чайки. Таганский суд в июле 2016 года постановил, что права истцов не были нарушены, рассмотрение иска суд прекратил.

В кассационном определении, опубликованном на сайте Верховного суда, коллегия сослалась на закон «О персональных данных». Юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что Верховный суд своим решением поставил под угрозу гражданский оборот недвижимости. «Никакой закон о персональных данных тут не применим, в том числе потому, что в нем самом указано: «если иное не установлено федеральным законом», то есть в данном случае законом о регистрации недвижимости», — написал он на сайте ФБК. Он подчеркнул, что сведения из Росреестра являются «единственным способом получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте».

ФБК в июне прошлого года сообщал, что Росреестр скрыл имена сыновей генерального прокурора Юрия Чайки в выписках о недвижимости. Их имена были зашифрованы. Ранее информация о недвижимости сыновей Чайки была в открытом доступе, однако в августе 2016 года Росреестр удалил эти данные.