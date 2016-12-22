В Ростове-на-Дону проверят жалобу на установку памятника героям Донбасса

Прокуратура начала проверку ​в связи с поступившей жалобой, авторы которой считают, что памятник героям Донбасса в Ростове-на-Дону был установлен незаконно, сообщила «РИА Новости» представитель областной прокуратуры.

«В прокуратуру Первомайского района поступило обращение [относительно памятника героям Донбасса]. По данному обращению в настоящее время проводится проверка», — сказала она.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», ряд общественных активистов Ростова-на-Дону направили письма в городскую администрацию и прокуратуру с требованием демонтировать «памятник наемникам». Общественникам поступили однотипные ответы о том, что с просьбой об установке памятника героям Донбасса обратился городской Совет ветеранов, отмечало издание. «Недовольные данным фактом могут оспаривать решение городских властей в суде»,— говорилось в ответах.