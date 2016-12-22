СМИ узнали о желании «Яндекса» построить собственный офис

Российская IT-компания «Яндекс», не дожидаясь окончания договоров аренды существующих площадей, рассматривает возможность построить к 2021 году собственный офис, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Подобная возможность рассматривается в связи с приближением срока окончания договора аренды офисных площадей в бизнес-центре «Красная Роза» (54 тыс кв м.), заявил источник газеты, знакомый с планами компании. Договор заканчивает свое действие в 2021 году. По словам источника «Коммерсанта», сейчас по этому вопросу «Яндекс» ведет консультации с О1 Properties. Размер инвестиций, которые придется вложить компании для строительства собственного офиса, может достичь 12 млрд руб., заявил изданию руководитель направления внутренней отделки помещений CBRE Павел Якимчук.

Как рассказали в РБК в «Яндексе», компания продолжает арендовать московскую штаб-квартиру в «Красной Розе» и дополнительный офис в бизнес-центре «Аврора». В «Яндексе» заявили, что прорабатывают «разные сценарии для размещения своих сотрудников в Москве». Однако детали ни по одному из возможных вариантов в «Яндексе» не раскрыли.

В конце сентября офис компании «Яндекс» в честь ее 20-летия посетил президент Владимир Путин. Там ему был продемонстрирован беспилотный автомобиль разработки компании, а также голосовой помощник «Алиса». После визита главы государства офис «Яндекса» эвакуировали после срабатывания системы пожарной сигнализации.