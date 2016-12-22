В Совфеде рассказали о свойствах «невидимой» ракеты для «Искандера»
Общество, 21:45
0
В Совфеде рассказали о свойствах «невидимой» ракеты для «Искандера»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич рассказал агентству «Интерфакс» о характеристиках новой ракеты для комплекса «Искандер». По его словам, дальность ее полета составляет не больше 500 км, а значит, не нарушает положение договора о ракетах средней и меньшей дальности.
«Она интересна тем, что практически невидима. Кроме того, ракета очень точная», — сообщил Клинцевич.Ранее об испытании новой ракеты в ходе учений отчиталось Министерство обороны. Как рассказал глава полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов, в ходе учений «Запад-2017» ракета преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане.