Явлинский назвал Собчак «Прохоровым — 2018»

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сравнил заявление телеведущей Ксении Собчак о планах выдвинуться в кандидаты в президенты России на выборах в 2018 году с вступлением в предвыборную гонку бизнесмена Михаила Прохорова в 2012 году. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Как рассказал РБК член федерального комитета и председатель регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин, выдвижение Собчак в президенты «делается при поддержке администрации президента​​, заинтересованной в том, чтобы на демократическом поле было как можно больше кандидатов». «Желание Кремля заключается в раздроблении либеральной поляны, чтобы снизить шансы Явлинского, которого мы собирается выдвигать. В итоге это будет выглядеть, как референдум доверия Путину, ведь все остальные за счет включения такой представительницы шоу-бизнеса будут выглядеть несерьезными. Такие кандидаты подвергнутся маргинализации», — заключил Митрохин.

Ранее сообщалось, что 18 октября телеведущая Ксения Собчак официально заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 года. Она сравнила появление своей кандидатуры в президентской гонке с возвращением графы «против всех».