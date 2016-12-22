МВД опровергло информацию о подготовке сокращений в центре «Э»

Информация о возможных сокращениях в «самых рабочих» подразделениях ведомства (центре «Э» и уголовном розыске) является «субъективным мнением» замначальника Главного управления противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД Владимира Макарова, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Опубликованная в СМИ информация... не соответствует фактическому положению дел», — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что 17 октября замначальника ГУПЭ МВД Владимир Макаров заявил на заседании президентского Совета по правам человека, что в угрозыске и центре «Э» готовятся сокращения. Он отметил, что люди в этих подразделениях МВД работают «на энтузиазме»: «В этот момент нас сейчас решили сократить». По словам Макарова, сейчас в МВД проводятся проверки, по результатам которых «сокращают самые рабочие подразделения», которые «занимаются борьбой с преступностью». Он отметил, что сейчас в органах МВД в целом недокомплект составляет 57 тыс. человек.

Источник РБК в аппарате МВД сообщил, что сокращения готовятся не только в названных подразделениях, но и во всем ведомстве. Этот процесс является продолжением политики, направленной на снижение численности личного состава, проводимой с 2011 года.

Очередной этап сокращений в МВД произошел в 2015 году — тогда ведомству было предписано сократить численность личного состава на 110 тыс. человек. Сокращения не коснулись сотрудников Внутренних войск (с 2016 года — Росгвардия). В январе 2016 года в МВД заявили, что сократят на треть свой центральный аппарат. Согласно поправкам в федеральный бюджет МВД получит дополнительно 11,4 млрд руб.