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Суд постановил проверить «Укртатнафту» по делу о хищениях в Приватбанке
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Суд постановил проверить «Укртатнафту» по делу о хищениях в Приватбанке
Бизнес, 18:49
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Суд постановил проверить «Укртатнафту» по делу о хищениях в Приватбанке

Печерский районный суд Киева постановил проверить деятельность компании «Укртатнафта» по делу о хищении средств из Приватбанка, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на материалы суда.

Как выяснило издание, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) проверит своевременность уплаты «Укртатнафтой» налогов и сборов, а также исполнение финансового законодательства в период с 1 января 2008 по 31 декабря 2016 года. Таким образом, Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины (ГПУ) о проверке финансовой отчетности компании. ГПУ утверждает, что «Укртатнафта» находится в числе компаний, с помощью которых были произведены хищения из Приватбанка с 2008 по 2016 год в размере 19 млрд грн. В свою очередь, данные средства были предоставлены Нацбанком Украины.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева 29 сентября арестовал имущество четырех предприятий по делу о растрате в Приватбанке. В частности, были арестованы 189 объектов Никопольского завода ферросплавов, 683 объекта завода «ДнепрАзот», 246 объектов Марганецкого горно-обогатительного комбината и 177 объектов Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината.

В апреле 2017 года ГПУ заподозрила руководство Приватбанка (национализирован в декабре 2016 года) в растрате предоставленного Нацбанком Украины кредита. В Нацбанке Украины заявили, что Приватбанк являлся «финансовой пирамидой». Следствие считает, что представители Приватбанка выдали подконтрольным ему предприятиям кредиты в размере от $18 млн до 73 млн под залог товаров. Предприятия заключили договора о поставках товаров со 100-процентной предоплатой, однако товары не были поставлены. Деньги Приватбанку также не были возвращены. Таким образом, считает следствие, был растрачен кредит, предоставленный Приватбанку регулятором.

«Укртатнафта» создана в 1994 году соглашением правительства Украины и Татарстана. Как говорится на сайте компании, «Укртатнафта» производит бензин и дизельное топливо. Основным активом компании является Кременчугский НПЗ. Совокупные мощности компании позволяют ей перерабатывать 18.6 млн т нефти в год

Теги: Украина , Приватбанк , хищения , «Укртатнафта»
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