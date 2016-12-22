Стрелок убил несколько человек в бизнес-парке в Мэриленде

В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу в бизнес-парке. По уточненной информации, в результате нападения погибли три человека

Как сообщает Baltimore Sun со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Харфорд, три человека были убиты в результате нападения стрелка в городе Эджвуд в 30 км от Балтимора (штат Мэриленд). Еще два пострадавших находятся в критическом состоянии.

Преступник открыл стрельбу в бизнес-парке, после чего скрылся.

Мотивы стрелявшего неизвестны, полиция ведет его розыск. Предполагается, что он скрылся на красном Dodge с номерами соседнего штата Делавэр, сообщает CBS.

Жителям рекомендовано не посещать бизнес-парк. Офисные здания и школы в округе закрыты.

Собеседники балтиморского телеканала WBAL TV сообщили, что, находясь в офисах, незадолго до начала стрельбы они слышали на улице громкую ссору. По одной из версий, именно эта перепалка переросла в драку, которую один из ее участников решил разрешить при помощи оружия.

Самое громкое нападение с применением огнестрельного оружия в США за последние годы произошло 1 октября. В Лас-Вегасе уроженец Невады Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля и убил 59 человек. Задержать преступника не удалось — он покончил с собой.