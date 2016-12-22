Роскомнадзор заблокирует распространение копии «Матильды» пиратами

Мосгорсуд удовлетворил жалобу студии Алексея Учителя по защите от пиратов, которые разместили в интернете копию фильма «Матильда», сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Заблокировать сайт с нелицензионной копией фильма будет должен Роскомнадзор.

Заявление в суд подало ООО «Творческо-производственное объединение «РОК», главой которого является режиссер фильма Алексей Учитель. «Судья обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма «Матильда», — сообщили в суде. Как пояснила Солопова, это подразумевает блокировку доступа к сайту, на котором пираты разместили фильм. По ее словам, это «обычная процедура, которую Мосгорсуд применяет уже три года в рамках так называемого антипиратского закона.

Антипиратский закон (187-ФЗ) был принят в России в 2013 году. В марте 2016 года Роскомнадзор представил новые поправки в закон, согласно которым к заблокированным сайтам приравнивались и их «зеркала». В июле поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Они вступили в силу 1 октября.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма состоится 23 октября в Петербурге. В широкий прокат она выйдет 26 октября.