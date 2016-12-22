Всемирный еврейский конгресс призвал снести памятник Петлюре в Виннице

Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы

Участника митинга приговорили к колонии за «силовой обхват» полицейского

В Генпрокуратуре насчитали 43 запроса Поклонской в связи с «Матильдой»

Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК

Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве

Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета»

Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз

Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»

СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности

Банк России будет покупать золото на Московской бирже

Родственники Айрапетяна отказались от посмертного прекращения его дела

Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме

В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте

Чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро объявила о завершении карьеры

Ирак и Саудовская Аравия восстановили закрытое при Саддаме авиасообщение

Суд снизил цену рекламного контракта в московском метро на 1 млрд руб.

«Роскосмос» назвал случайной разгерметизацию капсулы с экипажем МКС

В парке «Сокольники» у мужчины похитили портфель с 3 млн руб.

Правительство исключило семь человек из Высшей аттестационной комиссии

Магомедов стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One

Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему

Глава Минкомсвязи признал неэффективность блокировки в интернете

Дочь фигуранта «дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР

Путин обсудил с Нетаньяху Сирию, Иран и курдов

Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах

В Москве стартовала продажа браслетов для оплаты проезда

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова

Amnesty заявила о преступлениях против человечности в Мьянме

Власти Свердловской области отказались строить храм на воде