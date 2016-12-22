В Генпрокуратуре насчитали 43 запроса Поклонской в связи с «Матильдой»

Генпрокуратура получила от депутата Госдумы Натальи Поклонской 43 обращения по фильму «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.
По его словам, 41 обращение Генпрокуратура уже рассмотрела. Ведомство не нашло нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильмом «Матильда».
17 октября Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке. В нем она попросила отозвать у фильма прокатное удостоверение, а также признать картину «провокационной и экстремистской». Кроме того, Поклонская направила генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и директору ФНС Михаилу Мишустину депутатский запрос с просьбой проверить студию режиссера Алексея Учителя «РОК» на уклонение от налогов.
Ранее Генпрокуратура уже отвечала на запрос депутата по поводу проверки «сомнительных схем» при финансировании «Матильды». Надзорное ведомство отчиталось, что не нашло нарушений на этот счет.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма состоится 23 октября в Петербурге.