Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК

Правительство назначило гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александра Плутника главой Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, Плутник назначен главой фонда на срок три года. Распоряжение, датируемое 17 октября, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведвым.

Распоряжение о создании Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства было опубликовано правительством 12 октября. До этого закон о создании компенсационного фонда для дольщиков одобрила Госдума.

Поручение о создании фонда помощи дольщикам было дано президентом России Владимиром Путиным летом 2016 года. Фонд должен возмещать гражданам убытки, которые возникают из-за неисполнения застройщиками своих обязательств. Формирование фонда происходит за счет обязательных страховых отчислений застройщиков.