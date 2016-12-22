Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,67 57,24 EUR Нал. 67,85 67,29 USD Бирж. 57,37 +0,08 EUR Бирж. 67,53 +0,12 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5203,99 -393,28 ММВБ 2100,38 +0,37% РТС 1153,47 +0,60% Brent 58,30 +0,33% DJIA 23107,17 +0,48% Nasdaq 6618,47 -0,08% FTSE 7547,98 +0,42%
Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК
Лента новостей
Участника митинга приговорили к колонии за «силовой обхват» полицейского 17:17, Общество В Генпрокуратуре насчитали 43 запроса Поклонской в связи с «Матильдой» 17:15, Общество Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК 17:11, Общество Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве 17:05, Фотогалерея  Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета» 17:04, Общество Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз 16:58, Экономика Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым» 16:54, Интервью СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности 16:53, Общество Банк России будет покупать золото на Московской бирже 16:45, Деньги Родственники Айрапетяна отказались от посмертного прекращения его дела 16:38, Общество Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме 16:35, Общество В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте 16:34, Общество Чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро объявила о завершении карьеры 16:32, Спорт Ирак и Саудовская Аравия восстановили закрытое при Саддаме авиасообщение 16:20, Политика Суд снизил цену рекламного контракта в московском метро на 1 млрд руб. 16:20, Технологии и медиа «Роскосмос» назвал случайной разгерметизацию капсулы с экипажем МКС 16:19, Общество В парке «Сокольники» у мужчины похитили портфель с 3 млн руб. 16:09, Общество Правительство исключило семь человек из Высшей аттестационной комиссии 15:59, Общество Магомедов стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One 15:58, Технологии и медиа Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему 15:47, Финансы Глава Минкомсвязи признал неэффективность блокировки в интернете 15:30, Общество Дочь фигуранта «дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР 15:27, Общество Путин обсудил с Нетаньяху Сирию, Иран и курдов 15:26, Политика Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах 15:20, Общество В Москве стартовала продажа браслетов для оплаты проезда 15:12, Общество «Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова 15:10, Бизнес Amnesty заявила о преступлениях против человечности в Мьянме 15:00, Общество Власти Свердловской области отказались строить храм на воде 14:59, Общество
Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК
Общество, 17:11
0
Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК

Правительство назначило гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александра Плутника главой Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, Плутник назначен главой фонда на срок три года. Распоряжение, датируемое 17 октября, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведвым.

Распоряжение о создании Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства было опубликовано правительством 12 октября. До этого закон о создании компенсационного фонда для дольщиков одобрила Госдума.

Страхование застройщиков: что изменит реформа системы защиты дольщиков
Финансы

Поручение о создании фонда помощи дольщикам было дано президентом России Владимиром Путиным летом 2016 года. Фонд должен возмещать гражданам убытки, которые возникают из-за неисполнения застройщиками своих обязательств. Формирование фонда происходит за счет обязательных страховых отчислений застройщиков.

Теги: дольщики , АИЖК , Фонд защиты прав дольщиков
Главное
СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности Общество
Материалы по теме
Путин поддержал идею проверки Генпрокуратурой ситуаций дольщиков Общество
Страхование застройщиков: что изменит реформа системы защиты дольщиков Финансы
Медведев поручил создать фонд помощи дольщикам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку