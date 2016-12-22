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В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте
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В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте
Общество, 16:34
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В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте

Во время правительственного часа в Госдуме вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Епифанова пожаловалась главе Минкомсвязи Николаю Никифорову на пропажу отправленных по почте служебных документов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Епифановой, на почте пропал пакет документов, который она отправила в Республику Коми. «Вот вам мой личный недавний опыт: мной из Государственной думы был отправлен законвертованный служебный документ в Республику Коми, было это в конце июля. Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда», — рассказала вице-спикер. Епифанова подчеркнула, что эти документы были отправлены «из Государственной думы, не последней организации в стране».

Обращаясь к Никифорову, вице-спикер Госдумы отметила неудовлетворительную работу «Почты России», на которую регулярно жалуются россияне. При этом она сослалась на проведенные соцслужбами опросы, которые показывают, с какими проблемами сталкиваются граждане при оправке писем и посылок. Так, по ее словам, со случаями пропажи почтовых отправлений хотя бы раз в жизни сталкивался каждый десятый из опрошенных.

В июле в Ростове-на-Дону на берегу Дона было найдено около 250 коробок от посылок, отправленных по почте. «Почта России» начала внутреннюю проверку инцидента. В результате было установлено, что похитителем посылок оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра. Против него было возбуждено уголовное дело.

В середине сентября стало известно, что «Почта России» разрабатывает проект обновления инфраструктуры стоимостью около 50 млрд руб. Позднее глава почтовой службы Николай Подгузов заявил, что организация нуждается в государственной финансовой поддержке. «Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — пояснил он.

Теги: Госдума , Минкомсвязи , Почта
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