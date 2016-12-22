Ирак и Саудовская Аравия восстановили закрытое при Саддаме авиасообщение

В аэропорт Багдада впервые за 27 лет прибыл самолет из Саудовской Аравии. Таким образом две страны восстановили авиасообщение, прерванное еще в 1990 году при Саддаме Хусейне, передает Reuters со ссылкой на заявление иракского Министерства транспорта.

«Международный аэропорт Багдада после 27-летнего перерыва принял первый самолет из Саудовской Аравии. Это рейс саудовской авиакомпании Flynas», — цитирует агентство заявление ведомства.

Как сообщается на сайте иракского Минтранса, Багдад и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере гражданской авиации. Две страны планируют наладить регулярное авиасообщение и согласовать совершение транзитных рейсов.

Авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией было прервано в 1990 году, после того как режим Саддама Хусейна вторгся в Кувейт. В ответ на действия Ирака с санкции Совета Безопасности ООН была начата международная военная операция, лидирующую роль в которой сыграла армия США. Зимой 1991 года началась операция «Буря в пустыне», которая включала в себя массированные авиаудары по Ираку, а затем и наземную фазу, в ходе которой иракские войска были вытеснены из Кувейта. В ответ на военные действия Ирак нанес ракетные удары по территории Саудовской Аравии и Израиля.

После войны гражданское авиасообщение с Ираком оказалось прервано. В 2008 году полеты в Ирак возобновила Турция, в 2010-м — страны ЕС.

В Ираке сейчас продолжается конфликт между центральным правительством и властями Иракского Курдистана, заявившего о своей независимости после референдума в сентябре. Иракские войска провели успешное наступление в районе города Киркука, выбив курдские силы с нефтяных месторождений в этом районе.