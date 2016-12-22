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Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему
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Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему
Санация «Открытия» и Бинбанка, 15:47
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Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему

Из-за оттока средств в августе и сентябре из Бинбанка и банка «Открытие» в третьем квартале новые средства в банковскую систему России почти не поступали. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.

«Банковская система в третьем квартале практически не испытала притока новых денег. В силу того что из «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка и еще ряда банков мы наблюдали достаточно заметный отток денег как в августе, так и сентябре, в целом по системе не было притока денежных средств населения», — рассказал он.

При этом Задорнов отметил, что средства, ушедшие из банков, подвергшихся санации, были переведены в другие финансовые учреждения. «В том числе и группа ВТБ стала бенефициаром этого перетока», — добавил глава банка. «В целом по системе не было прироста средств населения на третий квартал. В силу этого с начала года прирост денег в банковской системе составляет всего 2,5%», — констатировал Задорнов.

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Согласно данным ЦБ, вклады физлиц с учетом валютной переоценки и лишившихся лицензий банков за девять месяцев 2017 года выросли на 2,3%.

Ранее Задорнов оценил отток средств из Бинбанка в сентябре в 55 млрд руб. Из банка «Открытие» в августе клиенты забрали почти 300 млрд руб. К 10 октября отрицательный капитал «Открытия» составил 189 млрд руб.

Центробанк объявил о санации «ФК Открытие» в конце августа, а о санации Бинбанка — месяцем позже. Регулятор занимается оздоровлением банков по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора.

Теги: ВТБ24 , Михаил Задорнов
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