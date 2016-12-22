В парке «Сокольники» у мужчины похитили портфель с 3 млн руб.

В Москве в парке «Сокольники» двое неизвестных с травматическим оружием напали на мужчину, украв у него портфель с крупной суммой, рассказал РБК дежурный офицер пресс-службы столичного ГУ МВД.

«В 13:50 на улице Поперечный просек двое неизвестных произвели выстрелы в мужчину, у которого, с его слов, была в портфеле крупная денежная сумма. Выстрелы, предположительно, [производились] из травматического оружия. Портфель похитили», — рассказал дежурный. По его словам, пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что в портфеле у пострадавшего находились 3 млн руб.

В Новой Москве 15 октября трое неизвестных врезались на машине Lada Priora в Mercedes, избили водителя и украли у него сумку с 4 млн руб. Затем они скрылись с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).