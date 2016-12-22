Путин обсудил с Нетаньяху Сирию, Иран и курдов

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии, иранская ядерная программа и итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака.

Также были рассмотрены актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества. Договоренности были достигнуты на встрече лидеров двух стран в Сочи 23 августа.

17 октября сирийские курды заявили о полном освобождении Ракки от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Террористы контролировали город с 2014 года. Осада Ракки началась 6 июня. В авиаударах по позициям ИГ участвовали и ВКС России.

Сейчас под контролем ИГ находится несколько населенных пунктов. В частности, часть Дейр-эз-Зора (в Восточной Сирии), несколько населенных пунктов вдоль реки Евфрат, также небольшие анклавы на юго-западе Сирии на границе с Израилем, под Дамаском, в провинциях Хомс и Хама.



16 октября Нетаньяху выразил поддержку американскому президенту Дональду Трампу в противодействии Ирану. Израильский премьер-министр считает, что Трамп поступает «дальновидно», когда обещает разорвать соглашение, в случае если Иран не пойдет на пересмотр условий так называемой ядерной сделки. Договор между Великобританией, США, Ираном, Россией, Францией, Японией и Германией предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на то, что они введут ряд ограничений в области ядерной энергетики.