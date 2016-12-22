Власти Свердловской области отказались строить храм на воде

Храм святой Екатерины, известный как храм на воде, власти отказались строить в акватории екатеринбургского пруда. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Кувайшев, говорится в сообщении на сайте губернатора.

По его словам, храм будет возведен в другом месте. Решение было принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храма при участии Кувайшева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Также там присутствовали инициаторы проекта — гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.

По итогам заседания было решено рекомендовать Градостроительному совету построить храм возле Театра драмы. Игумен Вениамин (Райников) в беседе с агентством «Накануне.ru» сообщил, что в екатеринбургской митрополии положительно восприняли идею построить храм около Театра драмы. «Отличное место. Храм на воде не появился как самоцель, он появился как компромиссный вариант по той причине, что в историческом месте [на площади Труда] был отвергнут», — сказал игумен. Екатерининский собор стоял на Екатерининской площади (ныне площадь Труда) с 1723 по 1930 год.

Проект постройки храма вызывал протесты в Екатеринбурге. Жители города говорили, что если храм построят в акватории пруда, то он испортит исторический облик центра Екатеринбурга. В сентябре 2017 года прошла акция протеста против строительства храма под названием «Обнимание пруда». Горожане пытались встать в «живую цепочку» вокруг пруда.

В акции также принимал участие кандидат в губернаторы Свердловской области Константин Киселев. «Мы видим, что против храма выступает и городская общественность, и большинство местных политиков, и представители разных администраций. В конце концов, этот проект откровенно наносит урон РПЦ, наращивая в обществе антицерковные настроения», — рассказал «Открытой России» Киселев. Предыдущие протесты прошли в феврале и апреле 2017 года.