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Россия увеличила вложения в госдолг США на $2,3 млрд
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Россия увеличила вложения в госдолг США на $2,3 млрд
Финансы, 14:39
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Россия увеличила вложения в госдолг США на $2,3 млрд

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства США, свидетельствуют опубликованные Минфином США данные. В августе вложения России в американский госдолг достигли $105,4 млрд (в июле этот показатель был равен $103,1 млрд). Россия занимает 14-е место среди государств — держателей американских казначейских облигаций.

Лидирует по вложениям в госдолг США по-прежнему Китай ($1,2 трлн). Также в тройку лидеров входят Япония ($1,1 трлн) и Ирландия ($307,2 млрд). За ними следуют Бразилия, Каймановы острова и Швейцария. Суммарные вложения в казначейские обязательства, по данным Минфина США, составляют $6,27 трлн.

В мае 2017 года объем российских вложений в госдолг США стал рекордным за 2,5 года, достигнув $108,7 млрд. Однако уже в июне вложения сократились — до $102,9 млрд. Наибольший размер инвестиции России в госдолг США достигали в феврале 2013 года — $161 млрд.

Теги: Россия , Госдолг США
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