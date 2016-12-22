Росгвардия откроет свой факультет в институте физкультуры Минобороны

Росгвардия планирует открыть свой факультет в Военном институте физической культуры Минобороны России. Об этом заявил начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, сообщает ТАСС.

«Обучение должно быть тесно связано с задачами и подготовкой войск. Поэтому принято решение о создании управления образования в составе главного управления подготовки войск», — сказал он.

По словам Бабкина, в институте уже обучаются бойцы Росгвардии. Он отметил, что ведомство заключило соглашения и подписало протоколы о взаимодействии в подготовке сотрудников с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Службой внешней разведки России. Также обучение будет проходить в центрах подготовки личного состава, в том числе по программе дополнительного профессионального образования.

Кроме того, Росгвардия будет заниматься программами среднего образования и военно-патриотической подготовкой. «Мы ставим себе задачу, что подготовку кадров для войск нацгвардии надо начинать еще со среднего образования», — отметил Бабкин.

Он добавил, что еще один факультет Росгвардии будет открыт в Воронежском институте МВД России. Там будут готовить специалистов вневедомственной охраны по двум направлениям — радиотехника и командиры подразделений.

По словам Бабкина, ведомство также увеличило набор на факультет спецназначения в Новосибирском институте Росгвардии для подразделений ОМОН. Всего Росгвардия располагает четырьмя институтами — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми.

Также Росгвардия будет курировать кадетские училища, они будут функционировать при институтах ведомства в этих городах. С 2016 года в составе Росгвардии уже функционирует кадетское президентское училище им. Шолохова в Москве.