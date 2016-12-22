Главврач и 22 акушера помогли петербурженке родить четверню

В Санкт-Петербурге главный врач роддома №17 Антон Михайлов и 22 акушера приняли роды у петербурженки Елены Гончар, которая родила четверых детей. Об этом говорится в сообщении на сайте СПб ГБУЗ «Родильный дом №17».

В сообщении говорится, что женщина родила трех девочек и одного мальчика.

Каждый ребенок весит чуть больше полутора килограммов. Новорожденных перевели в отделение интенсивной терапии, им нужно подрасти и набрать вес, передает ​телеканал «Санкт-Петербург», который сделал репортаж о родах. По данным телеканала, в этом роддоме впервые за 50 лет родились сразу четверо детей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина поздравила от имени городских властей родившую четверых детей женщину. «Искренне поздравляем петербурженку, родившую четверых малышей в роддоме 17. Роды принимали главный врач и 22 акушера», — написала чиновница на своей странице в Twitter.