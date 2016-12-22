«Газпром нефть» увеличит заимствования в 2018 году в три раза

«Газпром нефть» собирается занять в 2018 году 200-210 млрд руб. и направить их на рефинансирование текущих долгов и выплату дивидендов, рассказал журналистам на брифинге гендиректор компании Александр Дюков, передает корреспондент РБК.
Эти расходы не включают такие проекты, как разработка Мессояхинского месторождения, где используется проектное финансирование и на которое, возможно, потребуются дополнительные займы, добавил он.
В 2017 году «Газпром нефть» занимала 77 млрд руб, уточнил представитель компании. Чистый долг компании на конец первого полугодия 2017 года составил 605,3 млрд руб., говорится в ее материалах.
В конце августа стало известно, что совет директоров «Газпром нефти» согласовал договор со Сбербанком об открытии кредитной линии на сумму не более 50 млрд руб. сроком на пять лет