ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов

В январе вступят в силу изменения в законодательство, расширяющие требования к должностным лицам в части определения деловой репутации и квалификации. Об этом сообщил советник директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Сергей Подшибякин, выступая на круглом столе «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании», передает корреспондент РБК.

Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу 28 января 2018 года и касаются руководителей, а также владельцев долей свыше 10% в финансовых организациях.

Поправками предполагается, что ограничение на допуск к занимаемым должностям будет иметь кросс-секторальный характер, рассказал представитель ЦБ. «Это означает, что лицо, допустившее нарушение при исполнении обязанностей в страховой компании, получит ограничение на допуск к аналогичной должности в НПФ, микрофинансовой организации или кредитном учреждении», — пояснил Подшибякин.

Представитель ЦБ уточнил, что новые требования к уже назначенным руководителям будут применяться через пять лет, однако переназначение указанного в перечне лиц должностного лица в своей компании или в другую структуру потребует соответствия утвержденным Центробанком требованиям к деловой репутации и квалификации.

Кроме того, расширен перечень лиц, на которых распространяются требования по соответствию деловой репутации. Если раньше туда были включены лишь первые лица компании и члены совета директоров, то теперь это будет относиться и к главным бухгалтерам, руководителям филиалов, внутренним аудиторам и другим должностным лицам.

Согласно новым требованиям к деловой репутации, им также должны отвечать владельцы долей в организации выше 10%. Список критериев, установленный Центральным банком, будет расширен до 25 позиций. Они будут делиться на три основных группы, рассказал Подшибякин. «Первая включает требования по отсутствию фактов судимости, получения обвинительных приговоров или по серьезным административным правонарушениям. Также у кандидата на занимаемую должность не должно быть фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Вторая группа критериев связана с нарушениями, связанными с предоставлением недостоверной отчетности. К третьей группе относятся требования, исключающие участие кандидата в управлении обанкротившейся финансовой организацией или в организации, исключенной из официального реестра Банка России», — уточнил он.

Устанавливается право Банка России требовать замены должностных лиц. В случае, если несоответствие репутационным требованиям выявлено уже после назначения на ту или иную должность, у ЦБ появится право требовать от страховой организации увольнения должностного лица.

Что касается механизма согласования должностного лица, то нормативными актами ЦБ будет установлен порядок согласования определенного перечня должностных лиц до их назначения. В случае, если решение будет отрицательное и оно не удовлетворит кандидата или организацию, они смогут оспорить решение регулятора сначала в досудебном порядке и только затем — через суд.

«Процедура такая — сначала обжалуется признание несоответствующими требованиям по репутации, а потом уже суд», — уточнил Подшибякин.