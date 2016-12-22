В РЖД опровергли эвакуацию двух вокзалов в Москве

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД опровергли появившуюся ранее информацию об эвакуации Павелецкого и Курского вокзалов в Москве. Как РБК сообщили в пресс-службе дирекции, люди были выведены только с Ярославского вокзала.

«В 02 поступил звонок о том, что один из вокзалов заминирован. Сотрудники правоохранительных органов обязаны были проверить все вокзалы. Проверка была проведена, в том числе на Курском, Павелецком, Казанском, Белорусском и Ленинградском вокзалах», — уточнили в пресс-службе. По словам собеседницы, на Ярославском вокзале во время проверки «что-то нашли», после чего была проведена эвакуация. В результате проверки ничего не обнаружили, добавили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД заявили, что сотрудники оперативных служб завершили проверку Курского и Павелецкого вокзалов. «В 10:50 поступил звонок в 02 о том, что один из вокзалов заминирован. В 11:10 кинологи закончили проверку Курского и Павелецкого вокзалов и в 11:55 дали отбой. Сейчас вокзалы работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 18 октября источник ТАСС сообщил, что в Москве были эвакуированы три вокзала и два аэропорта из-за сообщений о минировании. «Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Кинологи проверяют здания», — сказал собеседник агентства.

В Шереметьево также опровергли проведение эвакуации, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил собеседник.

Ранее в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили РБК, что в Москве был эвакуирован Ярославский вокзал. «Его сейчас проверяют кинологи с собаками. Там нет закрытия движения. Движение согласно расписанию. Высадка и посадка пассажиров осуществляются через боковые входы и выходы без захода на территорию вокзала», — уточнили в пресс-службе. По данным источника ТАСС, с вокзала вывели 400 пассажиров и 50 сотрудников.

Волна анонимных звонков о минировании разных зданий прокатилась по России с 10 сентября. Впоследствии все сообщения о взрывных устройствах оказались ложными. По факту ложного минирования ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Видео: Ruptly