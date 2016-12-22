Задорнов предсказал снижение ставок по вкладам до исторического минимума

Ставки по вкладам в России в ближайшие три месяца достигнут исторического минимума. Об этом заявил журналистам глава ВТБ24 Михаил Задорнов, передает «РИА Новости».

По его словам, средняя ставка по депозитам в сентябре практически достигла самого низкого за последние пять лет значения, ниже было только в конце 2013 — начале 2014 года.

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем рублевых вкладов физических лиц, по итогам первой декады октября не изменилась по сравнению с третьей декадой сентября и осталась на уровне 7,24%. «Мы испытываем очень быстрое снижение ставок как по депозитам, так и по кредитам», — отметил Задорнов. Он добавил, что это вызвано низкой инфляцией в России.

В октябре сообщалось, что средние ставки по рублевым вкладам с 11 сентября по 10 октября умеренно снизились на все сроки от полугода до двух лет. По данным РБК, средние ставки по шестимесячным вкладам понизились в среднем на 0,04 процентного пункта (до 6,84% годовых), по вкладам на один год — на 0,08 п.п. (до 6,92%), по полуторогодовым вкладам — на 0,02 п.п. (до 6,06%), а по вкладам сроком на два года — до 0,07 п.п. (до 6,20% годовых).

У топ-15 российских банков ставки по депозитам по объему привлеченных средств остались неизменными.

По итогам второй декады января 2017 года ставки по вкладам в десяти самых популярных у вкладчиков российских банков (Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк) упали до минимума почти за три года. По данным ЦБ, в среднем размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам тогда понизился до 8,29% годовых.