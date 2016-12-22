В Татарстане задержаны восемь участников «Хизб ут-Тахрир»

В Татарстане задержаны восемь участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», в том числе лидеры ячейки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление республиканского ФСБ.

Задержания провели в ходе обысков по восьми адресам. Они были проведены республиканским управлением ФСБ, управлением МВД по Татарстану и Росгвардией в рамках расследования уголовного дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) против семи жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов республики. Данное дело было возбуждено 12 октября 2017 года.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено большое количество запрещенной литературы «Хизб ут-Тахрир», рукописные записи, отчеты по вербовке вновь вовлеченных в организацию. Оперативники изъяли документы, которые подтверждают, что подозреваемые вели среди мусульман Татарстана пропаганду, которая противоречит Конституции России.