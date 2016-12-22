Спикер Рады призвал митингующих разблокировать входы здания парламента

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал участников антикоррупционного митинга в Киеве не препятствовать входу и выходу народных депутатов из здания парламента. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я сейчас просто требую от организаторов мероприятий, чтобы был обеспечен свободный вход и выход из Верховной Рады и народных депутатов, и сотрудников», — сказал Парубий на пленарном заседании 18 октября. Он отметил, что парламент не должен быть заблокирован участниками акции против коррупции.

«Я считаю неприемлемым нападение на народных депутатов Украины, на сотрудников Верховной Рады, которые вчера выходили из помещения парламента», — подчеркнул спикер.

Антикоррупционный митинг у здания Рады стартовал 17 октября. Акция была организована партиями «Движение новых сил» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и «Самопомощь», а также объединением «Свобода». Целью митинга заявлена отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание специального антикоррупционного суда.

По данным украинского МВД, в митинге принимали участие более 2 тыс. человек. Вечером 17 октября соратники Саакашвили стали разбивать палатки на проезжей части улицы Грушевского у здания парламента. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники правоохранительных органов не будут сносить палатки демонстрантов. Однако, по его словам, у активистов имеется оружие.

Видео: Ruptly

Во время митинга произошли столкновения между сотрудниками полиции и митингующими. В ходе стычек пострадали двое митингующих, еще двое полицейских были доставлены в больницу.

По данным на 09:00 18 октября возле Верховной Рады присутствуют около 200 демонстрантов. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем Twitter.