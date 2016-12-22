Песков рассказал о наблюдении Кремля за протестами в Киеве

В Кремле следят за акцией протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной», — сказал Песков. По его словам, пока невозможно говорить, повлияют ли протесты в Киеве на реализацию минских соглашений.

Накануне, 17 октября, у здания Верховной рады в Киеве начался антикоррупционный митинг. Его организаторами выступили партия «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

По информации МВД Украины, в акции приняли участие более 2 тыс. человек. Вечером сторонники Саакашвили начали разбивать палатки на проезжей части улицы Грушевского возле Рады. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал не сносить палатки протестующих. Вместе с тем Луценко заявил, что у некоторых участников акции есть оружие.

Вечером 17 октября произошли стычки между демонстрантами и полицейскими. В результате два сотрудника полиции были госпитализированы, еще двое митингующих были ранены.

Видео: Ruptly

По данным на 9:00 мск 18 октября, у здания украинского парламента находятся около 200 участников акции. Об этом сообщается в Twitter директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.