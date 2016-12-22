Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,64 57,15 EUR Нал. 67,82 67,21 USD Бирж. 57,28 -0,01 EUR Бирж. 67,39 -0,02 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5253,66 -343,61 ММВБ 2092,44 -0,01% РТС 1150,46 +0,33% Brent 58,28 +0,29% DJIA 22997,44 +0,18% Nasdaq 6623,66 -0,01% FTSE 7538,19 +0,29%
СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе
Лента новостей
Toyota показала водородный минивэн 10:54, Авто Песков отказался обсуждать вопрос Навального на выборах фразой «темы нет» 10:42, Политика Песков рассказал о наблюдении Кремля за протестами в Киеве 10:34, Политика У входа в полицейский участок в шведском Хельсингборге произошел взрыв 10:30, Общество Британский экс-министр стал главой совета директоров En+ в преддверии IPO 10:27, Бизнес Московские электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября 10:25, Общество СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе 10:15, Общество В аварии под Псковом погибла настоятельница монастыря 10:03, Общество Сбербанк вошел в альянс для развития блокчейна на платформе Бутерина 10:01, Технологии и медиа В Ростове-на-Дону задержали активиста «Правого сектора» 09:46, Политика Роспотребнадзор с начала года выявил более 43 т некачественного мяса 09:36, Общество Японский истребитель ВВС загорелся при попытке взлета 09:25, Общество Иракские войска захватили курдские районы в провинции Найнава 09:18, Политика МЧС назвало причину пожара в доме престарелых в Иркутске 09:14, Общество «Дочка» «Ростеха» нашла в договоре с Siemens угрозу суверенитету России 09:02, Бизнес Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова 08:46, Общество В Оренбургской области в результате ДТП с автобусом погибли три человека 08:42, Общество В Иркутске загорелся нелегальный дом престарелых 08:33, Общество Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода 08:03, Экономика В Приморье поступили в обращение купюры номиналом 200 и 2000 руб. 07:35, Финансы Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году 07:33, Общество Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытке свергнуть режим 07:06, Политика «Коммерсантъ» назвал сумму ущерба в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа» 06:53, Бизнес СМИ узнали о договоре не переманивать друг у друга шоу на российском ТВ 06:13, Технологии и медиа Павленского перевели в психиатрический стационар полиции 05:44, Общество Си Цзиньпин провозгласил 14 принципов «социализма с китайской спецификой» 05:36, Политика Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете 05:02, Общество ЦРУ ошибочно считало доклад сената о пытках при допросах утерянным 04:45, Политика
СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе
Общество, 10:15
0
СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе

Управление Следственного комитета (СК) России по Пензенской области начало проверку по факту отказа диспетчера направить бригаду скорой помощи к пострадавшему в ДТП ребенку. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по Пензенской области.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному).

Об инциденте сообщила газета «Пензенская правда». ДТП произошло 12 октября в районе улицы Коннозаводской в Пензе. 31-летний водитель Kia Sorento сбил 9-летнего мальчика. Позднее ребенок скончался. По словам одного из водителей, оказавшегося на месте ЧП, он вызвал скорую сразу после ДТП. Однако диспетчер отказалась направлять на место происшествия медиков, заявив: «Это не наша территория».

По словам главного внештатного специалиста по оказанию скорой медицинской помощи Оксаны Коробковой, звонок поступил в 19:52 (по версии ГИБДД, ДТП произошло в 19:50). «В 19:53 информация была передана ближайшей бригаде, которая сразу же выехала на место. В 20:05 реанимобиль был там», — сообщила газете Коробкова. По ее словам, ребенок скончался от полученных ран, медики констатировали смерть мальчика.

Теги: СК , смерть , скорая помощь , Пенза
Главное
«Дочка» «Ростеха» нашла в договоре с Siemens угрозу суверенитету России Бизнес
Материалы по теме
СК после смерти Марьянова начал проверку действий врачей скорой помощи Общество
В Мурманской области СК начал проверку инцидента с блокированием скорой Общество
В Москве возбудили дело после нападения на водителя машины скорой помощи Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку