СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе

Управление Следственного комитета (СК) России по Пензенской области начало проверку по факту отказа диспетчера направить бригаду скорой помощи к пострадавшему в ДТП ребенку. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по Пензенской области.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному).

Об инциденте сообщила газета «Пензенская правда». ДТП произошло 12 октября в районе улицы Коннозаводской в Пензе. 31-летний водитель Kia Sorento сбил 9-летнего мальчика. Позднее ребенок скончался. По словам одного из водителей, оказавшегося на месте ЧП, он вызвал скорую сразу после ДТП. Однако диспетчер отказалась направлять на место происшествия медиков, заявив: «Это не наша территория».

По словам главного внештатного специалиста по оказанию скорой медицинской помощи Оксаны Коробковой, звонок поступил в 19:52 (по версии ГИБДД, ДТП произошло в 19:50). «В 19:53 информация была передана ближайшей бригаде, которая сразу же выехала на место. В 20:05 реанимобиль был там», — сообщила газете Коробкова. По ее словам, ребенок скончался от полученных ран, медики констатировали смерть мальчика.