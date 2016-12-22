В Ростове-на-Дону задержали активиста «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ России совместно со следователями Главного управления Следственного комитета России (СКР) задержали гражданина Украины, активиста организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщается на сайте СКР.

Задержанного зовут Роман Терновский. Во время обыска у него нашли одежду и личные вещи с символикой «Правого сектора». Следствие установило, что он неоднократно принимал участие в пикетах и митингах «Правого сектора» на Украине. Также, по версии следствия, Терновский вел пропаганду на своей странице в Facebook. Против гражданина Украины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В настоящее время Терновский находится под стражей.

В сентябре СКР заочно арестовал и объявил в международный розыск трех граждан России, активистов «Правого сектора». Речь идет об Игоре Чудинове, Георгии Стоцком и Артеме Скоропадском.

Следствие установило, что Чудинов был замкомандира одной из боевых структур батальона добровольцев «Правый сектор» и воевал «против мирного населения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий принимал участие в митингах «Правого сектора» и вел пропаганду в интернете. Скоропадский руководит пресс-службой организации и «систематически выступает в СМИ <…> с пропагандой преступной идеологии».

В отношении Чудинова и Скоропадского СКР возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Против Стоцкого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).



