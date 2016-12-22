В Оренбургской области в результате ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли под Оренбургом в результате ДТП с автобусом. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Оренбургской области.

По данным правоохранительных органов, авария произошла на трассе Оренбург — Самара. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Mazda, еще одного ребенка госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее 6 октября в результате столкновения автобуса с поездом во Владимирской области погибли 17 уроженцев Узбекистана. Пассажиры поезда не пострадали. Всего в салоне автобуса находились 55 выходцев из Узбекистана, а также двое водителей из Казахстана. По данным МВД, пассажиры автобуса были нелегальными мигрантами.

После ДТП были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц); по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена); по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).