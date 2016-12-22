Японский истребитель ВВС загорелся при попытке взлета

В Японии истребитель F-4 ВВС загорелся, когда попытался взлететь с авиабазы Хякури. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел 18 октября около 11:45 по местному времени (05:45 мск) в префектуре Ибараки на северо-востоке острова Хонсю.

В результате инцидента два пилота пострадали, получив незначительные ушибы. Пожар удалось потушить спустя 30 минут.

Возгорание произошло, после того как у разгонявшегося самолета повредилось одно из колес шасси.

17 октября в окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18 испанских ВВС. При инциденте погиб пилот. Обстоятельства падения самолета выясняются.



