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В Приморье поступили в обращение купюры номиналом 200 и 2000 руб.
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В Приморье поступили в обращение купюры номиналом 200 и 2000 руб.
Финансы, 07:35
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В Приморье поступили в обращение купюры номиналом 200 и 2000 руб.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб., на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, поступили в обращение в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

«Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — сказано в сообщении банка.

Ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты. По ее словам, первые купюры поступили в обращение 12 октября, массовый ввод запланирован на декабрь. «Я хотела бы обратить особое внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности», — поясняла глава регулятора.

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Регионы, которые изображены на новых купюрах, были выбраны путем народного голосования в прошлом году. В результате на банкнотах появились виды Севастополя (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический) и Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).​

Теги: ЦБ , Приморье , 200 руб. , 2000 руб.
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