Госдеп рассказал о планах США после освобождения Ракки от ИГ

В Госдепартаменте США заявили, что после освобождения сирийского города Ракка от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) Вашингтон намерен оказывать помощь сирийцам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Освобождение Ракки близко, мы будем работать с партнерами <...> Следующим нашим шагом станет доставка гуманитарной помощи, разминирование города, восстановление инфраструктуры», — сказала Нойерт. Она отметила, что территория города освобождена на 90%.

Представитель Госдепа подчеркнула, что после «краха ИГИЛ» Соединенные Штаты намерены поддерживать «заслуживающий доверия политический процесс в интересах будущего Сирии».

​Ранее телеканал NBS со ссылкой на источники сообщал, что у американского президента Дональда Трампа нет четких планов по действиям Вашингтона в Сирии после взятия Ракки. «У нас нет четкой стратегии для Ирака и Сирии или для противодействия активности Турции и России в регионе», — рассказал собеседник издания.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) и оппозицинное официальному Дамаску движение «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили об освобождении Ракки от ИГИЛ 17 октября. По словам представителя SDF Талало Сило, город уже на 99% зачищен от боевиков, а курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя, расположенного в центре Ракки.