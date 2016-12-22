Минобороны завершило испытания ракеты для «Искандеров»

Минобороны отчиталось о завершении испытаний новой ракеты ​для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об сообщил генерал-майор Олег Кислов — глава полигона «Капустин Яр», где проводилось тестирование, говорится на сайте Минобороны.

В числе других значимых мероприятий Кислов назвал проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения полков на зенитно-ракетном комплексе (ЗРС) С-400.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, по словам генерала-майора, военные также работают над созданием нового ракетного комплекса шахтного базирования, а также проводят испытания оружия и военной техники «на новых физических принципах».

В сентябре в ходе учений «Запад-2017» российские военные успешно провели испытание ракеты повышенной мощности для ракетного комплекса «Искандер-М». Ракета, запущенная с полигона «Капустин Яр», преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне «Макат» в Казахстане.