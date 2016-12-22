Депутат рассказала об усилении охраны резиденции Порошенко

Украинский депутат ​Виктория Войцицкая утверждает, что силовики усилили охрану резиденции президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — Ок, понимаю <...> Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — написала Войцицкая. По ее словам, в районе резиденции украинского лидера также перекрыли дорогу.

Депутат добавила, что правоохранители объяснили ей такие меры проведением учений.

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В Киеве 17 октября около здания Верховной рады состоялась акция протеста. По подсчетам украинской полиции, на митинг вышло более 2 тыс. человек, а представители «Движения новых сил» Михаила Саакашвили (один из организаторов акции) разбили у парламента палатки.

Организаторами также выступили партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Митингующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать специальный антикоррупционный суд. Президент Украины уступил протестующим и внес в Раду законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, но только с 2020 года.

Видео: 112 Украина / YouTube

В ходе акции протеста начались первые столкновения с полицией: в результате стычек пострадали двое полицейских и двое граждан. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал не сносить установленные активистами палатки и не препятствовать проведению мирной акции протеста.