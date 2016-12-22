Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника

Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийской Ракке, освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Видеоролик издание разместило в своем Twitter.

На видеозаписи видны пустынные улицы и полуразрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии (оппозиционное режиму Башара Асада формирование). Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.

Первым о полном освобождении Ракки заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), позднее информацию подтвердил Талал Сило, пресс-секретарь «Демократических сил Сирии» (SDF). По его словам, город уже на 99% зачищен от боевиков, а курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя.

По данным Reuters, США могут подтвердить взятие 90% территории.

После потери Ракки под контролем ИГ в Сирии остаются несколько населенных пунктов вдоль реки Евфрат, в том числе часть Дейр-эз-Зора, а также небольшие анклавы на границе с Израилем, под Дамаском, в провинциях Хомс и Хама.