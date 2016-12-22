В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией

Возле здания Верховной рады в Киеве начались первые стычки полиции с митингующими. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».
«К забору, который контролировали митингующие, подошли с десяток полицейских, которые заявили, что с этого момента они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию городка и выходить из него», — сказано в сообщении. Через несколько минут к забору со стороны Верховной рады подошли еще около 100 сотрудников спецслужб, которые попытались «то ли пройти через забор, то ли оттеснить протестующих», в результате начались первые стычки.
По данным телеканала, в ходе противостояний митингующие срывали с полицейских каски. Как сообщает «Интерфакс-Украина», представители «Движения новых сил» также сломали одну из рамок металлоискателя и выломали забор.
Митингующие, собравшиеся у Рады 17 октября, требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины. Как сообщало МВД Украины, на митинг вышло более 2 тыс. человек, за порядком на мероприятии следят 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Представители Саакашвили стали разбивать палатки на проезжей части улицы Грушевского около здания парламента. Организаторами протестной акции, помимо «Движения новых сил», выступили партия «Самопомощь» и объединение «Свобода».