Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 57,36 EUR Нал. 67,93 67,40 USD Бирж. 57,30 -0,02 EUR Бирж. 67,41 -0,19 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5590,39 -154,63 ММВБ 2092,57 -0,66% РТС 1146,62 -1,00% Brent 58,18 +0,45% DJIA 22995,00 +0,17% Nasdaq 6623,34 -0,01% FTSE 7516,17 -0,14%
В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией
Лента новостей
Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств 22:46, Финансы СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии» 22:43, Общество Фигурантам «дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения 22:25, Общество ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами 22:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Севилья». Онлайн 21:45, Спорт Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество» 21:38, Финансы Адвокат Учителя рассказал о «существующих в голове Поклонской протестах» 21:30, Политика Как у диссертации Мединского появились две команды оппонентов 21:25, Общество Актера Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт 21:20, Общество Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве 21:08, Политика Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 тыс. пунктов 20:58, Финансы Процент без гарантии: что такое долевое страхование жизни 20:46, Деньги Новый глава «Россетей» предложил освободить компанию от уплаты дивидендов 20:45, Бизнес «Приукрасила резюме»: HR-специалисты комментируют неудачные собеседования 20:30, Спецпроект РБК PINK Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве 20:23, Политика СК проверит выделивших деньги Серебренникову сотрудников Минкультуры 20:12, Общество Богатейшие американцы по версии Forbes 20:08, Фотогалерея  Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой 19:58, Общество В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ 19:54, Общество Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России 19:53, Бизнес Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб. 19:47, Бизнес Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход страны имущества Захарченко 19:42, Политика Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ 19:38, Общество Поддержка слева: как «советский» фестиваль стал мягкой силой Кремля 19:32, Мнение В Госдуме предложили приравнять венчание к браку 19:22, Общество Игорь Руденя: У производства теплообменников в области большой потенциал 19:08, Пресс-релизы Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии 19:05, Общество Совфед внес «Радио Свобода» и CNN в список потенциально нежелательных СМИ 19:03, Политика
В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией
Политический кризис на Украине, 23:13
0
В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией

Возле здания Верховной рады в Киеве начались первые стычки полиции с митингующими. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

«К забору, который контролировали митингующие, подошли с десяток полицейских, которые заявили, что с этого момента они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию городка и выходить из него», — сказано в сообщении. Через несколько минут к забору со стороны Верховной рады подошли еще около 100 сотрудников спецслужб, которые попытались «то ли пройти через забор, то ли оттеснить протестующих», в результате начались первые стычки.

Видео: Ruptly

По данным телеканала, в ходе противостояний митингующие срывали с полицейских каски. Как сообщает «Интерфакс-Украина», представители «Движения новых сил» также сломали одну из рамок металлоискателя и выломали забор.

Митингующие, собравшиеся у Рады 17 октября, требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины. Как сообщало МВД Украины, на митинг вышло более 2 тыс. человек, за порядком на мероприятии следят 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Представители Саакашвили стали разбивать палатки на проезжей части улицы Грушевского около здания парламента. Организаторами протестной акции, помимо «Движения новых сил», выступили партия «Самопомощь» и объединение «Свобода».

Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Теги: Верховная рада , Киев , Михаил Саакашвили
Главное
Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество» Финансы
Материалы по теме
Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве Политика
Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве Политика
Активисты начали ставить палатки около здания Верховной рады в Киеве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку