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СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
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СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
Дело Серебренникова, 22:43
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СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»

По поводу хищений в «Седьмой студии», которую основал режиссер Кирилл Серебренников, расследуется только одно уголовное дело, других дел не существует. Об этом заявил следователь Александр Лавров в Басманном суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову, передает корреспондент РБК.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что следователь в Басманном суде заявил о возбуждении уголовных дел в отношении еще нескольких причастных к хищениям в «Седьмой студии». «Есть основания полагать, что к совершению преступления причастны и иные люди, в отношении которых возбуждено уголовное дело», — цитировало агентство слова следователя. Следователи, как писало агентство, в настоящий момент проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех причастных.

Суд продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову. Как это было
Общество

Басманный суд Москвы 17 октября продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 января. И другим фигурантам меру пресечения оставили без изменений — бывший гендиректор организации Юрий Итин​ и бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева остаются под домашним арестом. Экс-директор «Гоголь-центра», бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский ​продолжит находиться в СИЗО. У всех сроки продлены также до 19 января.

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В ходе заседания следователь заявил, что СК проверит сотрудников Минкультуры, которые выделили «Седьмой студии» на проект «Платформа» деньги, часть которых была похищена. Также следователь утверждал, что режиссер «Гоголь-центра» знал о махинациях с обналичиванием денег в студии. По его словам, о них следствию рассказал предприниматель Валерий Синельников, через фирму которого якобы велось обналичивание средств. Он рассказал, что «составлял фиктивные договоры», а Серебренникова «такие условия устраивали».

Кирилл Серебренников был задержан в августе по подозрению в организации хищения средств, выделенных государством в период 2011–2014 годов на реализацию проекта «Платформа». Суд отправил его под домашний арест. Фигурантами дела также стали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева.

Теги: СК , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
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