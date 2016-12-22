СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»

По поводу хищений в «Седьмой студии», которую основал режиссер Кирилл Серебренников, расследуется только одно уголовное дело, других дел не существует. Об этом заявил следователь Александр Лавров в Басманном суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову, передает корреспондент РБК.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что следователь в Басманном суде заявил о возбуждении уголовных дел в отношении еще нескольких причастных к хищениям в «Седьмой студии». «Есть основания полагать, что к совершению преступления причастны и иные люди, в отношении которых возбуждено уголовное дело», — цитировало агентство слова следователя. Следователи, как писало агентство, в настоящий момент проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех причастных.
Басманный суд Москвы 17 октября продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 января. И другим фигурантам меру пресечения оставили без изменений — бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева остаются под домашним арестом. Экс-директор «Гоголь-центра», бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский продолжит находиться в СИЗО. У всех сроки продлены также до 19 января.
В ходе заседания следователь заявил, что СК проверит сотрудников Минкультуры, которые выделили «Седьмой студии» на проект «Платформа» деньги, часть которых была похищена. Также следователь утверждал, что режиссер «Гоголь-центра» знал о махинациях с обналичиванием денег в студии. По его словам, о них следствию рассказал предприниматель Валерий Синельников, через фирму которого якобы велось обналичивание средств. Он рассказал, что «составлял фиктивные договоры», а Серебренникова «такие условия устраивали».
Кирилл Серебренников был задержан в августе по подозрению в организации хищения средств, выделенных государством в период 2011–2014 годов на реализацию проекта «Платформа». Суд отправил его под домашний арест. Фигурантами дела также стали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева.