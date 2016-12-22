СМИ сообщили о госпитализации актера Михаила Кокшенова

Актера театра и кино Михаила Кокшенова доставили в реанимацию Первой градской больницы имени Пирогова в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщили в медучреждении.

Отмечается, что народный артист России находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, 71-летний Кокшенов госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт.​ «Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь», — уточнил собеседник агентства.

Дочь Кокшенова сказала РБК, что ей неизвестно о госпитализации отца.

Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть», «Спортлото 82», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», а также в сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Как режиссер он работал над картинами «Русский бизнес», «Секрет фараона», «Феномен» и другими.