Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве

Лидер партии «Движение новых сил», экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что протестующие в Киеве продолжат давить на власти страны, пока не будут выполнены их условия. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

«Люди будут всяческими методами оказывать давление на так называемых народных избранников и президента Украины потому, что все дороги ведут к нему, и он должен принять на себя решение. Если Верховная рада не хочет, то президент может ее распустить, а если президент не хочет, то Верховная рада может принять закон об импичменте», — отметил бывший президент Грузии.

При этом Саакашвили считает, что все проблемы можно решить демократическим путем.

Также Саакашвили сказал, что это «хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем». Он добавил, что сам останется вместе с митингующими.

Ранее активисты стали устанавливать у стен Верховной рады палатки.

17 октября под стенами Верховной рады проходит протестный митинг, одним из организаторов которого выступила партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Протестующие ​требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины.

В результате потасовки ​между активистами и полицейскими пострадали четыре человека. По словам директора департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослава Тракало, активисты бросали в полицейских камни, был распылен слезоточивый газ.