Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве

Опубликовано видео потасовки митингующих и сотрудников правоохранительных органов около здания Верховной рады в Киеве. Ролик размещен в Twitter телеканала «Громадське ТВ».

Видео: Hromadske.UA‏ / Twitter

В результате столкновений пострадали полицейский и трое гражданских. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил ​директор департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Было одно столкновение, оно возникло возле кабмина, когда часть активистов пыталась пройти под здание парламента, не пройдя поверхностный осмотр, не обнаружив желания пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи. После того как полицейские их не пускали, по предварительной информации, в полицейских полетели камни, а также был распылен слезоточивый газ», — отметил Тракало.

​17 октября возле здания Верховной рады проходит протестный митинг, который организовала в том числе партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Участники акции требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины.