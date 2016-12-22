СК проверит выделивших деньги Серебренникову сотрудников Минкультуры

Следственный комитет проверит сотрудников Министерства культуры, выделивших основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» на проект «Платформа» деньги, часть которых похитили. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссера, передает корреспондент РБК.

«Необходимо найти всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди должностных лиц Министерства культуры», — сказал он.

Следователь в суде также заявил, что художественный руководитель «Гоголь-центра» знал о махинациях с обналичиванием средств в «Седьмой студии».

По его словам, предприниматель Валерий Синельников, через фирму которого якобы велось обналичивание денег «Седьмой студии», рассказал, как это происходило. Он утверждал, что «составлял фиктивные договоры», и Серебренникова «устраивали такие условия». «Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова», — сказал следователь.

17 октября в Басманный суд приехала телеведущая Ксения Собчак. Она заявляла о намерении выступить в качестве поручителя. В суд также приехала главред журнала «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина, которая ранее заявляла о готовности внести за худрука «Гоголь-центра» залог в любом размере.

«Гоголь-центр» обнародовал список деятелей культуры, поручившихся за Серебренникова. В списке — более 30 новых фамилий, в том числе Иосиф Кобзон, рэпер Oxxxymiron, музыкант Борис Гребенщиков и другие.



Следствие 12 октября попросило суд продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и еще трем фигурантам дела о хищении более 200 млн руб., которые были выделены на реализацию проекта «Платформа», до 19 января 2018 года.

Серебренникова задержали 22 августа по подозрению в организации хищения средств, которые государство выделило в период 2011–2014 годы на реализацию проекта «Платформа». Суд отправил режиссера под домашний арест. Фигурантами дела также стали экс-директор «Гоголь-центра», бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин, а также экс-главный бухгалтер студии Нина Масляева.