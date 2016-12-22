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Чемезов рассказал о возврате полувагонов «УВЗ-Логистик» из аренды ФГК
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Чемезов рассказал о возврате полувагонов «УВЗ-Логистик» из аренды ФГК
Бизнес, 18:58
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Чемезов рассказал о возврате полувагонов «УВЗ-Логистик» из аренды ФГК

Переговоры госкорпорации «Ростех» с компанией РЖД завершились успешно, удалось достичь взаимопонимания по вопросу возврата полувагонов из парка Федеральной грузовой компании (ФГК). Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

«С 1 ноября [2017 года] 27,2 тыс. полувагонов вернутся к собственнику — компании «УВЗ-Логистик», без каких-либо штрафных санкций. Уверен, этот шаг будет иметь положительный эффект для транспортной отрасли, машиностроения, а также других отраслей, работа которых напрямую связана с железнодорожными перевозками», — пояснил Чемезов.

В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» отдала полувагоны в аренду управлению входящему в ОАО «РЖД» Центру фирменного технического обслуживания (ЦФТО) по агентскому соглашению. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на РЖД. Монополия получила 28 тыс. вагонов, став самым большим оператором с парком в 120 тыс. штук. «УВЗ-Логистик» надеялась за счет консолидации парка на базе РЖД нарастить доходность вагонов с 500-600 руб. на вагон в сутки до 750-850 руб. для стимуляции обновления парка вагонов.

В марте 2016 года, по данным ТАСС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала получение в пользование ФГК 100% парка «УВЗ-Логистик» (38,3 тыс. грузовых вагонов). Генеральный директор ФГК Алексей Тайчер тогда утверждал, что компания ведет переговоры о покупке «УВЗ-Логистик».

Уже в сентябре текущего года Сергей Чемезов заявил ТАСС, что Уралвагонзавод собирается вернуть из аренды ФГК вагоны «УВЗ-Логистик». Точные сроки он не называл, так как у ФГК есть обязательства по ряду контрактов, которые нужно исполнить, после чего компания сможет освободить вагоны. Глава «Ростеха» выразил надежду, что досрочный возврат вагонов обойдется без штрафов, потому что компания хорошо заработала на этих вагонах с 2015 года.

АО «Федеральная грузовая компания» зарегистрировано в 2010 году. Основной вид деятельности ФГК — предоставление собственного подвижного состава для перевозок. Также она оказывает транспортно-экспедиционные и другие услуги. Парк ФГК насчитывает свыше 160 тыс. единиц подвижного состава.

«УВЗ-Логистик» — «дочка» компании «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Она основана в 2010 году и занимается железнодорожными грузовыми перевозками.

Теги: Сергей Чемезов , ФГК , Уралвагонзавод , «Ростех» , ОАО «РЖД» , «УВЗ-Логистик»
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