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В Москве задержали травившего пассажиров таксиста
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В Москве задержали травившего пассажиров таксиста
Общество, 18:45
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В Москве задержали травившего пассажиров таксиста

В Москве следователи задержали подрабатывавшего извозом 29-летнего мужчину, который травил своих клиентов и затем грабил их. Он предлагал пассажирам выпить воду, в которой были растворены психотропные вещества. По меньшей мере один его клиент умер, говорится в сообщении Следственного комитета.

Тело 54-летнего клиента задержанного нашли в конце апреля. Экспертиза установила, что смерть наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

Следователи провели обыск у задержанного. У него было обнаружено более 100 наручных часов и мобильные телефоны, а также психотропные препараты.

На мужчину завели дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Задержанный свою вину признал полностью. Следствие просит суд поместить мужчину под арест.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органов передает, что задержанный — гражданин Армении. При обыске у него были обнаружены 190 таблеток нейролептика клозапина.

По данным агентства, в задержании мужчины участвовали бойцы СОБРа.

Теги: Москва , Следственный комитет , отравление , Такси
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