В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек

В городе Мерсин в Турции взорвался полицейский автобус, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в 17:20 мск. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Все пострадавшие оказались сотрудниками полиции, они были госпитализированы.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. По словам главы турецкого Минюста, есть информация о жертвах, однако эти данные пока не подтверждены.

Накануне, 16 октября, неизвестные взорвали бомбу на пути следования колонны армии Турции на границе с Ираком в провинции Хаккари. В результате случившегося погибли двое турецких солдат. Кто именно организовал атаку, пока неизвестно.

