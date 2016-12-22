Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,31 EUR Нал. 67,97 67,35 USD Бирж. 57,49 +0,17 EUR Бирж. 67,56 -0,03 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5589,45 -155,57 ММВБ 2090,38 -0,76% РТС 1145,25 -1,12% Brent 57,38 -0,93% DJIA 22967,65 +0,05% Nasdaq 6624,16 +0,00% FTSE 7531,73 +0,06%
В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек
Лента новостей
Forbes назвал 400 богатейших американцев 18:27, Бизнес В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек 18:25, Общество Активисты начали ставить палатки около здания Верховной рады в Киеве 18:12, Общество Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры 18:11, Бизнес Соперником сборной России после аргентинцев и испанцев станут бразильцы 18:02, Спорт В Турции в угольной шахте погибли шесть человек 17:57, Общество Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту 17:48, Общество Лайнер МС-21 впервые прилетел из Иркутска в московский аэропорт 17:45, Общество «МегаФон» предложил выставить частоты 5G на аукцион в 2018 году 17:43, Технологии и медиа Минздрав рассказал об итогах проверки после гибели актера Марьянова 17:35, Общество На митинге возле Рады в Киеве пострадали не менее трех человек 17:31, Общество «Моя улица» вызвала рост арендных ставок в центре Москвы 17:22, Политика Глава «Суммы» заявил о планах арабской DP World и РФПИ купить 40% FESCO 17:19, Бизнес Шарапова вылетела с Кубка Кремля в первом круге 17:14, Спорт МГУ занял первое место среди вузов России в одном из рейтингов THE 17:04, Общество Щиты для Росгвардии со встроенными шокерами подготовили к испытаниям 17:00, Общество Медведев пообещал не строить «цифровой колхоз» в России 17:00, Технологии и медиа МИД Франции увидел в убийстве мальтийской журналистки удар по свободе СМИ 16:51, Общество Саакашвили на акции в Киеве потребовал отставки Порошенко 16:39, Политика Почти 700 компаний перенесли штаб-квартиры из Каталонии после референдума 16:39, Политика Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве 16:38, Фотогалерея  «Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма 16:36, Технологии и медиа Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом 16:36, Фотогалерея  В Кавминводах определились с суммой курортного сбора 16:36, Общество Власти Москвы оценили стоимость новых квартир по программе реновации 16:30, Недвижимость Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций 16:29, Деньги Кобзон, Церетели и Oxxxymiron поручились за Серебренникова 16:19, Общество Менеджер самарского завода Schneider Electric найден мертвым в гостинице 16:07, Общество
В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек
Общество, 18:25
0
В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек

В городе Мерсин в Турции взорвался полицейский автобус, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в 17:20 мск. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Все пострадавшие оказались сотрудниками полиции, они были госпитализированы.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. По словам главы турецкого Минюста, есть информация о жертвах, однако эти данные пока не подтверждены.

Накануне, 16 октября, неизвестные взорвали бомбу на пути следования колонны армии Турции на границе с Ираком в провинции Хаккари. В результате случившегося погибли двое турецких солдат. Кто именно организовал атаку, пока неизвестно.
 

Теги: Турция , взрыв , полицейский автомобиль , Мерсин
Главное
Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры Бизнес
Материалы по теме
В Турции при взрыве на границе с Ираком погибли двое солдат Общество
СМИ сообщили о подрыве курда в Турции в ходе операции спецслужб Общество
На юге Турции произошел взрыв Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку