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Активисты начали ставить палатки около здания Верховной рады в Киеве
Общество, 18:12
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Активисты начали ставить палатки около здания Верховной рады в Киеве

В Киеве активисты начали установку палаток на проезжей части улицы Грушевского около здания Верховной рады. Об этом сообщает УНИАН.

Представители «Движения новых сил» Михаила Саакашвили принесли около 20 палаток, которые собираются установить в Мариинском парке, передает «Интерфакс-Украина».

Фотографии палаток опубликовала на своей странице в Facebook журналист издания «Новое Время» Кристина Бердинских.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», между активистами, пытавшимися пронести палатки, и силовиками возникла потасовка, в результате которой протестующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского и выломали забор.

Во вторник, 17 октября, возле здания Верховной рады в Киеве проходит протестный митинг, который организовала в том числе партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Участники акции требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины.

В столкновениях на митинге около Верховной рады пострадали не менее трех человек.

Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в стране.

Теги: Верховная рада , Киев , Полиция , Нацгвардия Украины , палатки
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