Медведев пообещал не строить «цифровой колхоз» в России

Россия имеет достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет и не собирается замыкаться и строить обособленный «цифровой колхоз». Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Открытые инновации» в «Сколково», сообщает пресс-служба фонда.

Премьер признал ограниченную емкость российского рынка, из-за чего страна будет продвигать свои разработки на глобальные рынки.

По его словам, в данном направлении Россия готова действовать совместно с международными партнерами.

Медведев призвал «создавать среду доверия, хотя сегодня это и не просто».

Во время своего выступления на форуме премьер-министр также сообщил, что цифровые технологии глобальны и поэтому они меньше подвержены влиянию санкций.

Кроме того, он объявил, что в Санкт-Петербурге будет создан новый инновационный кластер. В новом кампусе будут обучаться 3600 человек, будет создано 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, что позволит создать 6 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест. Инвестиции в проект составят 41 млрд руб.

Соответствующее распоряжение правительства №2237-р опубликовано на сайте кабмина.