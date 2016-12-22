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МИД Франции увидел в убийстве мальтийской журналистки удар по свободе СМИ
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МИД Франции увидел в убийстве мальтийской журналистки удар по свободе СМИ
Общество, 16:51
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МИД Франции увидел в убийстве мальтийской журналистки удар по свободе СМИ

МИД Франции заявил, что убийство мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции является ударом по свободе прессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства.

«Убийство мальтийской журналистки, занимавшейся расследованиями, Дафны Каруаны Галиции — это гнусное нападение, нацеленное на свободу прессы, которая является ключевым фактором для нормального функционирования любого демократического общества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция приносит соболезнования семье погибшей и выступает за всестороннее расследование гибели журналистки.

На Мальте взорвали машину автора расследований для «панамских документов»
Политика

Дафна Каруана Галиция погибла при взрыве ее автомобиля вечером в понедельник, 16 октября, на Мальте. ЧП произошло на подъезде к городу Биднизе, в котором она жила. За 15 дней до гибели журналистка сообщила в полицию о поступивших ей угрозах.

Журналистка занималась расследованием о коррупции на Мальте, итогом которого стала публикация в «панамских документах» сведений, уличающих премьер-министра страны в коррупции. По данным Politico, блог Галиции был настолько популярен, что его посещаемость превосходила тиражи всех местных газет.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил €20 тыс. за информацию, которая поможет найти убийц мальтийской журналистки.
 

Теги: Мальта , МИД Франции , журналистка , «Панамские документы»
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