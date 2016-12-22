В Кавминводах определились с суммой курортного сбора

Власти Ставропольского края установили сумму курортного сбора для туристов на Кавказских Минеральных Водах в размере 50 руб. в сутки за человека, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«Сумма — 50 руб., мы не стали плавать в рамках. У нас средняя путевка по продолжительности — 17 суток, и по расчету сбор с туриста за это время — 850 руб. Средняя стоимость проживания на Кавказских Минеральных Водах в сутки — от 1800 руб., 50 руб. в этой сумме не такая большая доля», — отметил губернатор.

По словам Владимирова, планируется, что за первый год проведения эксперимента будет собрано 181 млн руб. Деньги уже в 2018 году будут перечислены в муниципалитеты.

«Если эти деньги не соберем, тогда мы снимем их с будущего года, но мы очень консервативно посчитали сумму — убрали 50% льготников, 30% недособираемости», — заявил Владимиров.

17 октября министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди огласил сумму курортного сбора в Краснодарском крае. Планируется, что он составит 10 руб. в сутки, передает «Интерфакс». Окончательно сумму утвердят в ближайшую сессию Заксобрания Кубани — 25 октября.

30 июля президент России Владимир Путин утвердил введение курортного сбора в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях «в рамках эксперимента» с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.



В законе сказано, что сбор не может превышать 100 руб. за сутки проживания в курортной зоне. При этом в 2018 году — не может превышать — 50 руб. В документе подчеркивается, что цель сбора — финансирование «работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры».



В августе фонд «Общественное мнение» привел результаты опроса, согласно которым против ввода курортного сбора высказались больше половины россиян (68%). При этом о введении сбора знали лишь 55% респондентов.